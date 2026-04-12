نتانیاهو کے خلاف موقف اختیار کرنے پر فخر ہے، اسپین

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسپین کی وزیر صحت، مونیکا گارسیا گومز نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتانیاهو نے انسانی تاریخ کے سب سے بڑے نسل کشی کے واقعات میں حصہ لیا ہے۔
گارسیا نے کہا کہ اسپین کے لیے نتانیاهو کے خلاف موقف اختیار کرنا فخر کی بات ہے اور حکومت اس نسل کشی کے نظام کے خلاف مضبوطی سے کھڑی ہے۔
انہوں نے تلخ طنز کے ساتھ نتانیاهو کے یہ دعوی مسترد کیے کہ اسپین نے اسرائیل کے خلاف سفارتی جنگ شروع کی ہے۔
وزیر صحت نے اس بات پر زور دیا کہ اسپین اپنی موجودہ پوزیشن پر قائم رہے گا اور انسانی حقوق اور بین الاقوامی انصاف کے دفاع میں پیچھے نہیں ہٹے گا۔
یہ بیانات اسرائیل کے اس فیصلے کے ردعمل میں سامنے آئے جس میں اسپین کو امریکی سول-ملٹری کوآرڈینیشن سینٹر کی رکن فہرست سے خارج کیا گیا۔
