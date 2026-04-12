12 اپریل، 2026، 11:54 AM

اسلام‌آباد میں ایران–امریکا مذاکرات بلا نتیجہ ختم

تقریباً 21 گھنٹے جاری رہنے والی طویل سفارتی گفتگو کسی مشترکہ فریم ورک پر اتفاق کے بغیر ختم ہوگئی، جبکہ آئندہ دور کے شیڈول کے بارے میں بھی کچھ اعلان نہیں کیا گیا۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسلام‌آباد میں ایران اور امریکا کے درمیان ہونے والا مذاکراتی دور بغیر کسی اتفاق کے ختم ہوگیا۔

رپورٹس کے مطابق ایرانی وفد نے مذاکرات کے دوران متعدد تجاویز پیش کیں، لیکن اختلافات کے بنیادی نکات جن میں آبنائے ہرمز سے متعلق مسائل، ایران کے جوہری حقوق اور دیگر فنی موضوعات شامل تھے، گفتگو کو نتیجہ خیز مرحلے تک نہ پہنچاسکے۔

مذاکرات کے آغاز سے قبل کچھ غیررسمی ذرائع نے امکان ظاہر کیا تھا کہ بات چیت دوسرے دن تک جاری رہ سکتی ہے، تاہم اس کی بعد میں کسی بھی سرکاری سطح پر تصدیق نہیں کی گئی۔

ابھی تک آئندہ دورِ مذاکرات کی وقت، مقام یا ترتیب کے بارے میں کوئی اعلان سامنے نہیں آیا۔  

اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ختم ہونے کے بعد جی ڈی ونس نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ 21 گھنٹے کی مسلسل بات چیت کے باوجود کوئی ایسا معاہدہ سامنے نہیں آیا جو دونوں ملکوں کے لیے قابلِ قبول ہو۔

ونس نے بتایا کہ پاکستانی وفد نے دونوں فریقوں کے درمیان فاصلے کم کرنے کی قابلِ ذکر کوششیں کیں، تاہم اختلافات بدستور برقرار رہے۔

انہوں نے کہا کہ بری خبر یہ ہے کہ ہم کسی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے۔ اسی لیے ہم بغیر کسی معاہدے کے امریکہ واپس جا رہے ہیں۔

