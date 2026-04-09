ایران کبھی بھی لبنانی عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گا، ایرانی صدر

ایرانی صدر نے کہا کہ قابض اسرائیل کی جانب سے لبنان پر دوبارہ حملہ ابتدائی جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر اپنے بیان میں کہا کہ صہیونی ریاست کی جانب سے لبنان پر دوبارہ حملہ ابتدائی جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے اسے دھوکے اور ممکنہ معاہدوں کی عدم پاسداری کی خطرناک علامت قرار دیا۔

مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ اس قسم کے اقدامات کا تسلسل مذاکرات کو بے معنی بنا دے گا۔

انہوں نے مزید کہا کہ “ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں” اور ایران اپنے لبنانی بھائیوں اور بہنوں کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑے گا۔

