امریکہ، تصور سے کہیں زیادہ منفور ہے، بلومبرگ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکہ سمیت پانچ بڑے ممالک میں امریکی ویب سائٹ پولیٹیکو کی طرف سے کیے گئے ایک سروے کے نتائج نے ظاہر کیا ہے کہ امریکیوں کے اپنے ملک کے بارے میں نظریات اور امریکہ کے بہت سے اتحادی ممالک کے شہریوں کے نظریات کے درمیان ایک بڑا فرق موجود ہے۔
یہ سروے، جس میں امریکہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے شرکاء شامل تھے، اس نتیجے پر پہنچا کہ دنیا میں امریکہ کا تاثر اس سے کہیں زیادہ بدتر ہے جتنا کہ خود امریکی تصور کرتے ہیں۔
یہ سروے گزشتہ 6 سے 9 فروری کے دوران کیا گیا تھا اور اس میں 10,289 بالغ افراد شامل تھے۔ پولیٹیکو کی ویب سائٹ نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ واشنگٹن خود کو اندرون و بیرون ملک جمہوریت کا محافظ سمجھتا ہے، لیکن امریکہ کے اتحادیوں میں اس بارے میں بڑھتی ہوئی تشویش ہے کہ آیا وہ اب بھی جمہوری اصولوں کا دفاع کر رہا ہے۔
اس سروے کے مطابق، امریکہ کے اتحادی ممالک کے شہریوں کی ایک بڑی تعداد، بشمول کینیڈا میں 43 فیصد کی نسبتاً اکثریت، کا خیال ہے کہ امریکہ عالمی استحکام کے لیے ایک خطرہ ہے۔
مزید برآں، امریکہ کے غیر امریکی اتحادی ممالک کے شہریوں کا خیال ہے کہ بحران کے وقت امریکہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ کینیڈا میں 57 فیصد، جرمنی میں 51 فیصد، فرانس میں 47 فیصد اور برطانیہ میں 42 فیصد نے یہ رائے قائم کی۔
