ایرانی میزائل فلسطینی قوم کے زخموں پر مرہم ہیں، ترجمان القسام بریگیڈز

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، حماس کی عسکری ونگ القسام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے صہیونی ریاست کے ٹھکانوں پر میزائل حملوں کا حوالہ دیتے ہوئے، اس اقدام کو فلسطینی قوم کے دکھ درد پر مرہم قرار دیا۔
انہوں نے مزید کہا: یہ حملے، جو کلسٹر وار ہیڈز والے میزائلوں کے ذریعے کیے جاتے ہیں، تل ابیب کے آسمان کو روشن کرنے سے پہلے ہی دنیا کے آزاد دلوں کو منور کر دیتے ہیں۔
القسام بریگیڈز کے ترجمان نے سخت جنگی حالات کے باوجود یوم القدس کی ریلیوں میں کروڑوں ایرانی عوام اور حکام کی شرکت کو فلسطین کی حمایت میں ان کے اصولی موقف کا ایک اور ثبوت قرار دیا۔
ابو عبیدہ نے کہا: آیت اللہ سید مجتبی خامنہ ای کی قیادت میں اسلامی جمہوریہ ایران اسی راستے پر گامزن ہے جو آیت اللہ سید علی خامنہ ای نے اپنے خون سے روشن کیا تھا۔
انہوں نے اس بات کی تصریح کی: یوم القدس، جسے امت مسلمہ کے عوامی طبقوں نے زندہ رکھا ہے، امت کی صلاحیتوں کو متحد کرنے اور ہم آہنگ کرنے اور امت کے راستے اور قطب نما کو اس کے عظیم مسائل اور موضوعات کی طرف سمت و سو دینے کا موقع ہے۔
القسام بریگیڈز کے ترجمان نے مزید کہا: آج، القدس صہیونیوں کے قبضے میں ہے، مسجد اقصیٰ نمازیوں سے خالی ہے، اور آپ کا حقیقی دشمن وہی صہیونی ریاست ہے جو آپ کے تعاقب میں ہے اور ہر روز ہماری امت کے خلاف اپنی جارحیت کا دائرہ وسیع کر رہی ہے۔
