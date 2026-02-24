  1. سياسي
24 فروری، 2026، 11:13 AM

امریکہ اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کا ٹیلیفونک رابطہ

امریکہ اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کا ٹیلیفونک رابطہ

سعودی وزیر خارجہ نے امریکی ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ کرکے مشرق وسطی اور عالمی حالات پر تبادلہ خیال کیا۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان آل سعود سے ٹیلیفون پر رابطہ کیا، جس میں خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔

امریکی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے علاقائی پیش رفت کے ساتھ ساتھ باہمی معاشی تعاون کو فروغ دینے اور خطے کے امن و استحکام کے لیے قریبی ہم آہنگی جاری رکھنے پر بھی گفتگو کی۔

دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ حالات میں سفارتی رابطوں اور مشترکہ حکمت عملی کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے، تاکہ سلامتی کے چیلنجز کا مؤثر انداز میں مقابلہ کیا جاسکے اور اقتصادی شراکت داری کو مضبوط بنایا جاسکے۔

News ID 1938229

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو