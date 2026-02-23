مصر کے وزیر خارجہ کے ایرانی، عمانی اور امریکی حکام سے رابطے، کشیدگی میں کمی کی کوششیں جاری

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، مصر کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے حالیہ دنوں میں اپنے ایرانی اور عمانی ہم منصبوں کے علاوہ امریکی صدر کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف سے رابطے کیے ہیں۔ ان رابطوں کا مقصد خطے میں کشیدگی کم کرنا اور بحران کو قابو میں رکھنا ہے۔
بیان کے مطابق عبدالعاطی نے رہنماؤں سے گفتگو کے دوران حالات کو مزید بگڑنے سے روکنے اور سفارتی عمل کو جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔
مصری وزارت خارجہ نے مزید بتایا کہ وزیر خارجہ نے رفائل گروسی سے بھی ٹیلیفونک بات چیت کی، جس میں علاقائی صورتحال اور جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
