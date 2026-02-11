ایرانی عوام کی موجودگی حساس علاقائی مرحلے میں واضح پیغام رکھتی ہے، عرب میڈیا

مہر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یمن کے معروف ٹی وی چینل المسیرہ نے 22 بہمن کے موقع پر ایران میں ہونے والی شاندار عوامی ریلیوں کو نمایاں کوریج دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اجتماعات حساس علاقائی اور بین الاقوامی حالات میں ایک واضح سیاسی پیغام رکھتے ہیں۔
المسیرہ کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی انقلاب کی فتح کی سالگرہ کے موقع پر آج صبح کے آغاز سے ہی ایران کے متعدد شہروں میں عوامی ریلیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سڑکوں اور مرکزی چوراہوں پر عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جو اس بات کی علامت ہے کہ ایرانی قوم سیاسی اور میڈیا سطح پر ممکنہ دباؤ اور کشیدگی کے دور کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔
رپورٹ میں بتایا گیا کہ ریلیوں کے شرکاء نے ایران کے پرچم اور رہبر انقلاب کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں اور آزادی، خودمختاری اور بیرونی دباؤ کی مخالفت میں نعرے لگائے۔
یمنی چینل کے مطابق، یہ ریلیاں محض جشن تک محدود نہیں بلکہ ایک واضح سیاسی پیغام رکھتی ہیں۔ حساس علاقائی اور عالمی حالات میں منعقد ہونے والی ان تقریبات کو عوامی تیاری اور قومی آمادگی کے اظہار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ سڑکوں پر عوام کی وسیع موجودگی اس بات کا پیغام ہے کہ ایران پر کسی بھی قسم کے دباؤ یا تنہائی کی کوشش کا جواب مضبوط عوامی طاقت سے دیا جائے گا۔
المسیرہ نے مزید بتایا کہ انقلاب کی سینتالیسویں سالگرہ پر ریلیوں میں شریک ہو کر ایرانی عوام نے اسلامی انقلاب کے اصولوں سے ایک بار پھر اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔ اس موقع پر تہران کے آزادی اسکوائر میں فاتح 110، حاج قاسم اور فتح میزائل نمائش کے لیے رکھے گئے، جب کہ بارہ روزہ جنگ کے دوران مار گرائے گئے اسرائیلی ڈرونز کا ملبہ بھی عوام کے سامنے پیش کیا گیا۔
