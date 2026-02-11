امریکی دباؤ ایرانی عوام کے عزم کو متزلزل نہ کر سکا، مغربی میڈیا کا اعتراف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایسوسی ایٹڈ پریس نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ انقلابِ اسلامی کی 47ویں سالگرہ کے موقع پر لاکھوں ایرانی شہری حکومت اور قیادت کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے۔
رپورٹ کے مطابق ریلی میں شریک افراد نے امریکہ کے خلاف نعرے لگائے اور بعض مقامات پر امریکی پرچم نذرِ آتش کیے۔
خبر رساں ادارے نے ریلی میں شریک ایک شہری کے حوالے سے لکھا کہ جبکہ امریکہ اور اسرائیل روز بروز اپنی دھمکیاں بڑھا رہے ہیں، میں یہاں یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ ہم اپنے رہبر اور اپنے ملک سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے۔
ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق ریلیوں کے دوران ایرانی میزائلوں، مار گرائے گئے اسرائیلی ڈرونز کے ملبے اور امریکی فوجیوں کے علامتی تابوتوں کو بھی نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔
دوسری جانب رپورٹ میں بتایا گیا کہ منگل کی صبح ایران کے دارالحکومت تہران سمیت ملک بھر کے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں لاکھوں افراد انقلابِ اسلامی کی 47ویں سالگرہ منانے کے لیے سڑکوں پر نکلے۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس سال ملک بھر میں 1400 سے زائد مقامات پر ریلیاں منعقد کی گئیں، جن کی کوریج کے لیے تقریباً 7200 مقامی اور 200 کے قریب غیر ملکی صحافیوں نے شرکت کی۔
عالمی میڈیا نے ایران بھر میں ہونے والی ان وسیع پیمانے کی ریلیوں کو نمایاں طور پر رپورٹ کیا اور عوامی جوش و جذبے کو بھرپور انداز میں اجاگر کیا۔
