لبنان پر ایک بار پھر اسرائیلی جارحیت، ایران کی شدید مذمت

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے لبنان کے خلاف اسرائیل کی مسلسل جارحیت کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔
انہوں نے صیہونی حکومت کی جانب سے لبنان پر جاری فوجی اور دہشت گردانہ حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے حالیہ اقدام کی نشاندہی کی، جس میں اسرائیل نے خطرناک زہریلے مواد چھڑک کر لبنان کی زرعی زمینوں اور ماحول کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔
ترجمان نے نومبر 2025 سے اب تک اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی ہزاروں خلاف ورزیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان حملوں کے نتیجے میں سیکڑوں لبنانی شہری ہلاک اور زخمی ہوئے جبکہ ملک کے بنیادی ڈھانچے کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔
انہوں نے کہا کہ لبنان کی زرعی زمینوں پر زہریلے اور کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال ایک غیر معمولی جنگی جرم ہے، جو نہ صرف ماحول کی تباہی اور شہریوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ عام لوگوں کے روزگار اور روزمرہ زندگی کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔
بقائی نے مزید کہا کہ اس سنگین صورتحال کے پیش نظر اقوامِ متحدہ اور اس کے متعلقہ اداروں کو فوری کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے۔
ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جنگ بندی کے ضامن ممالک کے رویے پر بھی سخت تنقید کی اور کہا کہ امریکا، جو اسرائیل کا سب سے بڑا حامی ہے، اور فرانس اپنی خاموشی اور غیر مؤثر کردار کے باعث اسرائیلی جرائم میں برابر کے شریک ہیں۔
انہوں نے زور دیا کہ یہ ممالک اسرائیل کی کھلی خلاف ورزیوں پر مسلسل چشم پوشی کر رہے ہیں اور انہیں ان جرائم کے نتائج اور سنگین اثرات کا ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے۔
