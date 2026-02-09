امریکا کو اپنے جارحانہ اقدامات پر جلد پچھتانا پڑے گا، ایرانی رکن پارلیمنٹ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی پارلیمنٹ کے نائب اسپیکر حمید رضا حاجی بابائی نے کہا ہے کہ خطے میں ایران کو برتری حاصل ہے اور امریکا کو اپنے جارحانہ اقدامات پر جلد پچھتانا پڑے گا۔
پیر کے روز پارلیمنٹ کے کھلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ایرانی عوام سے اپیل کی کہ وہ 10 فروری کو منعقد ہونے والی ریلی میں بھرپور شرکت کریں۔ یہ ریلی 1979 کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کے موقع پر ہر سال منعقد کی جاتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد اس ریلی میں شریک ہوں گے اور اپنی پرجوش شرکت کے ذریعے ایک بار پھر دنیا کو اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔
انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام یہ واضح پیغام دیں گے کہ ہزاروں سال پرانی تہذیب رکھنے والا ملک غیر ملکی قوتوں کو اپنے فیصلے مسلط کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔
حاجی بابائی نے مزید کہا کہ خطے کی موجودہ حساس صورتحال کے باعث اس سال کی ریلی گزشتہ برسوں سے مختلف اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ایرانی عوام اپنی بھرپور شرکت کے ذریعے ملک کے دشمنوں کو مضبوط اور فیصلہ کن جواب دیں گے۔
انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایرانی قوم، جس نے ہمیشہ ملک کے لیے عزت اور فخر کا باعث بننے والے کارنامے انجام دیے ہیں، اس سال بھی دانشمند قیادت آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی رہنمائی میں ایک نئی تاریخ رقم کرے گی اور یہ اجتماع گزشتہ 47 برسوں کی نسبت زیادہ شاندار ہوگا۔
ایرانی نائب اسپیکر نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ 10 فروری کی ریلی کے موقع پر عوام ایک بار پھر اپنے اتحاد، یگانگت اور قومی یکجہتی کا بھرپور مظاہرہ کریں گے۔
