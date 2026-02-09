ایران کے اعلیٰ سکیورٹی عہدیدار مذاکرات کے لیے عمان روانہ ہوں گے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی منگل کے روز عمان کے دارالحکومت مسقط کا دورہ کریں گے جہاں وہ عمانی حکام کے ساتھ اہم مذاکرات کریں گے۔
سرکاری ذرائع کے مطابق علی لاریجانی 10 فروری کو ایک اعلیٰ سطحی وفد کی قیادت کرتے ہوئے مسقط پہنچیں گے۔
دورے کے دوران وہ سلطنتِ عمان کے سینئر حکام سے ملاقاتیں کریں گے اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔
مذاکرات میں خطے اور عالمی سطح پر ہونے والی تازہ ترین پیش رفت کے علاوہ مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعاون کے فروغ پر بھی بات چیت کی جائے گی۔
یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان سیاسی اور سفارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی کوششوں کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔
