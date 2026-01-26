ایران پر کسی بھی جارحیت کا جواب پہلے سے زیادہ تباہ کن ہوگا، ایرانی وزارت خارجہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے دوٹوک انداز میں خبردار کیا ہے کہ ایران پر کسی بھی قسم کی جارحیت کا جواب انتہائی سخت اور پہلے سے کہیں زیادہ شدید ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ امریکہ اور بعض علاقائی ممالک کی فوجی سرگرمیاں اور دھمکیاں خطے میں عدم استحکام کو ہوا دے رہی ہیں، جبکہ خطے کے ممالک بخوبی جانتے ہیں کہ عدم سلامتی سب کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔
بقائی نے واضح کیا کہ ایران اپنی دفاعی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد رکھتا ہے اور ماضی کے تجربات، بالخصوص جون میں ہونے والی جنگ، کو مدنظر رکھتے ہوئے کسی بھی حملے کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ چین اور روس کے ساتھ ایران کے دفاعی تعلقات مضبوط اور دیرینہ ہیں اور حالیہ حالات میں بھی باہمی مشاورت اور تعاون پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گا۔
اقوام متحدہ میں ایران مخالف قرارداد کو انہوں نے مغربی ممالک کی ناکام کوشش قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس پر عالمی برادری کی تقسیم اس بات کا ثبوت ہے کہ مغربی بیانیہ دنیا کی اکثریت کو قائل کرنے میں ناکام رہا ہے۔
