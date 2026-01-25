حالیہ فسادات میں مسلح عناصر کے ہوتے ہوئے پولیس نے کوئی گولی نہیں چلائی، ایرانی پولیس اسپیشل فورس

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی اسپیشل پولیس فورس کے کمانڈر نے واضح کیا ہے کہ حالیہ بدامنی اور فسادات کے دوران، جن میں غیر ملکی حمایت یافتہ مسلح اور دہشت گرد عناصر بھی ملوث تھے، پولیس نے کسی بھی مرحلے پر آتشیں اسلحہ استعمال نہیں کیا۔
اتوار کے روز سرکاری ایرانی ٹیلی ویژن کو دیے گئے انٹرویو میں کرنل مہدی شریف کاظمی نے حالیہ احتجاجات اور ان کے بعد پیدا ہونے والی بدامنی کے تناظر میں پولیس اسپیشل فورس کی کارروائیوں کی تفصیل بیان کی۔
انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ پولیس نے مظاہرین کے خلاف فائرنگ نہیں کی اور نہ ہی کسی قسم کا مہلک ہتھیار استعمال ہوا۔
کمانڈر کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کے بعد، جن میں ایران کے اندر فسادی عناصر کی مدد کا عندیہ دیا گیا، صورتحال کو غیر ملکی اور دہشت گرد عناصر نے دانستہ طور پر بدامنی میں بدلنے کی کوشش کی۔ اس کے باوجود پولیس فورسز نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور صرف غیر مہلک اور بازدار ذرائع استعمال کیے۔
انہوں نے بتایا کہ پولیس نے پانی کی توپیں، پینٹ بال گنز، شور اور آواز پیدا کرنے والی خصوصی گاڑیاں اور دیگر غیر مہلک آلات کے ذریعے حالات پر قابو پایا، تاکہ عوام کی جانیں محفوظ رہیں اور کسی قسم کی ہلاکت نہ ہو۔
پولیس اسپیشل فورس کے کمانڈر نے زور دیا کہ ان اقدامات کا مقصد امن و امان کی بحالی، شہریوں کا تحفظ اور جانی نقصان سے بچاؤ تھا، نہ کہ طاقت کے بے جا استعمال کے ذریعے صورتحال کو مزید بگاڑنا۔
