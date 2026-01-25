  1. دنیا
25 جنوری، 2026، 7:25 PM

جنوبی لبنان میں صہیونی ڈرون گر کر تباہ

جنوبی لبنان میں صہیونی ڈرون گر کر تباہ

لبنانی ذرائع کے مطابق جنوبی علاقوں میں اسرائیلی ڈرون گر کر تباہ ہوا، جبکہ اسرائیل کی فضائی اور ڈرون حملے جنوب و مشرق لبنان میں جاری ہیں۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، جنوب لبنان کے شہر کفرکلا میں ایک صہیونی ڈرون گر کر تباہ ہو گیا ہے۔

المیادین کے مطابق یہ واقعہ مرجعیون ضلع میں پیش آیا، تاہم ابھی تک اس ڈرون کے گرنے کی وجہ کے بارے میں کوئی حتمی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔

یہ واقعہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیلی فضائیہ اور ڈرونز کی جانب سے جنوب و مشرق لبنان پر حملے جاری ہیں اور اسرائیل نے اپنے وعدوں کے برخلاف جنگ بندی کی پابندی نہیں کی ہے۔

تازہ اطلاعات کے مطابق لبنانی میڈیا نے کہا ہے کہ صہیونی فوج کے ایک ڈرون نے جنوب لبنان کے شہر الضہیرہ پر حملہ کیا، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔

News ID 1937883

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو