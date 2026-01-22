دھمکیوں کے تمام آپشن ناکام، اب احترام آزما کر دیکھیں، عراقچی کا ٹرمپ کو دوٹوک پیغام

مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں امریکی صدر کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا آپ کے تمام آپشن ناکام ہو چکے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ احترام کو آزما کر دیکھیں۔
انہوں نے مزید لکھا جبکہ ایرانی قوم اپنے کھوئے ہوئے عزیزوں کا سوگ منا رہی ہے اور دہشت گردوں کے ہاتھوں تباہ ہونے والی ہر چیز کو ازسر نو تعمیر کر رہی ہے، اسی دوران ایک اور خطرہ افق پر نمودار ہو رہا ہے اور وہ ہے سفارت کاری کی حتمی ناکامی۔
ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ایک ہمہ گیر اور مکمل تصادم، بلا شبہ نہایت تباہ کن، پرتشدد اور اسرائیل اور اس کے حامیوں کی جانب سے وائٹ ہاؤس کو دی جانے والی خیالی اور غیر حقیقی ٹائم لائنز کے مقابلے میں کہیں زیادہ طویل ثابت ہوگا۔
انہوں نے زور دے کر کہا ایران کا صدر ٹرمپ کے لیے پیغام بالکل واضح ہے: امریکہ ہر اس دشمنانہ اقدام کو آزما چکا ہے جس کا تصور کیا جا سکتا ہے—پابندیوں اور سائبر حملوں سے لے کر براہ راست فوجی جارحیت تک—اور حالیہ دنوں میں اس نے کھلے عام ایک بڑے دہشت گردانہ آپریشن کو بھڑکانے میں بھی کردار ادا کیا ہے، لیکن یہ تمام اقدامات ناکام رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ایک مختلف انداز میں سوچا جائے: احترام کو آزمائیں۔
