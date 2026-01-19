سعودی ممتاز عالم دین انتقال کر گئے، آیت اللہ سیستانی کا تعزیتی پیغام

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی نے مشرقی سعودی عرب کے علاقے الاحساء سے تعلق رکھنے والے ممتاز عالم دین علامہ سید علی آل سلمان کے انتقال پر تعزیتی پیغام جاری کیا ہے۔
آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی جانب سے تعزیتی پیغام کے متن میں کہا گیا ہے کہ انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ مجھے ممتاز عالم دین حجت الاسلام والمسلمین سید علی السلمان کی رحلت کی خبر ملی ہے، وہ دین حنیف کے فروغ کی راہ میں گراں قدر خدمات سے بھرپور بابرکت زندگی گزارنے کے بعد انتقال کرگئے ہیں۔ میں اس دردناک نقصان پر ان کے نیک بچوں، معزز خاندان، مدرسہ الاحساء اور اس علاقے کے تمام مومن بھائیوں سے تعزیت کرتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مرحوم کو ان کے پاکیزہ اجداد کے ساتھ محشور فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند کرے۔
یاد رہے مرحوم علی السلمان مشرقی عرب کی سب سے بااثر مذہبی اور سماجی شخصیات میں سے ایک تھے۔
علامہ السلمان کی شخصیت میں نمایاں صفات میں اعتدال اور درایت شامل ہیں۔ وہ اپنی جامع گفتگو کے لیے جانے جاتے تھے، جو ہمیشہ قوم میں اتحاد اور یکجہتی پر زور دیتی تھی۔
انہوں نے سماجی کام میں بھی پیشرو کردار ادا کیا، تنازعات کے حل اور خیراتی کاموں میں فعال طور پر حصہ لیا، جس کا مقصد ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور سماجی اداروں کی تشکیل تھی۔
مقامی علماء کے مطابق، علامہ السلمان کو مراجعین کا اعتماد حاصل تھا، جس کے نتیجے میں انہیں کئی سال تک الاحساء اور دمام میں مرجعیت کے نمائندے کے طور پر مقرر کیا گیا۔
علامہ السلمان کے انتقال پر عرب دنیا میں گہرے غم و اندوہ کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مختلف شعبوں کے رہنماؤں نے ان کی خدمات کو خراج تحسین دیتے ہوئے ان کے اہل خانہ اور قوم کے لیے صبر و تحمل کی دعا کی ہے۔
