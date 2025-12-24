حشد الشعبی کا خاتمہ محض ایک افواہ ہے، ہادی العامری

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، تنظیم بدر کے سیکرٹری جنرل ہادی العامری نے کہا ہے کہ حشد الشعبی کی تحلیل کی باتیں محض افواہ ہیں اور ہم اسے کبھی قبول نہیں کریں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ حشد الشعبی کے غیر مسلح ہونے کا فیصلہ خالصتاً عراقی فیصلہ ہے اور عراق اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی غیر ملکی مداخلت کا مخالف ہے۔
العامری نے زور دے کر کہا کہ مذہبی قیادت یعنی آیت اللہ سیستانی کا یہ موقف ہے کہ اسلحہ صرف ریاست کے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور ہم بھی اس پر مکمل ایمان رکھتے ہیں۔ تاہم، انہوں نے وضاحت کی کہ اسلحہ کا مکمل طور پر حکومت کے کنٹرول میں آنا اس بات سے مشروط ہے کہ امریکہ سمیت بین الاقوامی فوجیں اپنا مشن ختم کر کے یہاں سے جائے اور عراق کی مکمل قومی خودمختاری حاصل ہو۔
ہادی العامری نے پارلیمنٹ کے حوالے سے کہا کہ پہلا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے کھلا نہیں رہے گا بلکہ ہمیں یقین ہے کہ پارلیمنٹ کے اسپیکر اور ان کے نائبین کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ تمام گروہ حکومت میں شریک ہوں گے اور اس میں کامیابی سب کے حق میں ہو گی۔
