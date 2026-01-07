جیسا آقا ویسا غلام؛ یورپی یونین کا وینزویلا کی عبوری صدر کی قانونی حیثیت تسلیم کرنے سے انکار

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یورپی کمیشن کی ترجمان انیتا ہپر نے برسلز میں ایک بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ یورپی یونین وینزویلا کی عبوری صدر ڈیلسے روڈریگز کی قانونی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتی، بالکل اسی طرح جیسے اس نے اس سے قبل نکولس مادورو کی صدارت کو بھی تسلیم نہیں کیا تھا، تاہم اس کے باوجود وینزویلا کے حکام کے ساتھ محدود اور مخصوص نوعیت کے روابط برقرار رکھے جائیں گے۔
انیتا ہپر نے کہا کہ ڈیلسے روڈریگز نے حال ہی میں وینزویلا کی عبوری صدر کے طور پر حلف اٹھایا ہے، تاہم وینزویلا کے حکام کو حاصل ہونے والا اختیار ایسے انتخابی عمل سے نکلا ہے جو عوام کی جانب سے جمہوری تبدیلی کی خواہش کی عکاسی کرنے میں ناکام رہا۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ یورپی یونین نے نہ تو نکولس مادورو کی قانونی حیثیت کو تسلیم کیا اور نہ ہی ڈیلسے روڈریگز کو بطور صدر تسلیم کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود یورپی یونین اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے وینزویلا کے حکام کے ساتھ مخصوص دائرے میں رابطے اور تعامل کو جاری رکھے گی۔
