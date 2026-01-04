جنوبی لبنان میں گاڑی پر اسرائیلی ڈرون حملہ؛ حزب اللہ کے کارکن کو نشانہ بنایا، اسرائیلی فوج + فیلم

مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اتوار کو جنوبی لبنان میں صیہونی حکومت نے ڈرون حملہ کر کے ایک گاڑی کو نشانہ بنایا ہے۔
صیہونی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ جنوبی لبنان کے علاقے الجمیجمہ میں حزب اللہ کے ایک کارکن کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب لبنانی ذرائع نے بتایا کہ صیہونی فوج کے توپ خانے نے عیترون اور بلیدا کے درمیان واقع علاقے المحافر کو فاسفورس کے گولوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔
تل ابیب کی یہ حرکات صیہونی حکومت کی جانب سے اس جنگ بندی معاہدے کی مسلسل اور بار بار کی جانے والی خلاف ورزیوں میں سے ایک ہے جو گزشتہ سال لبنان اور صیہونی حکومت کے درمیان طے پایا تھا۔ اس معاہدے کوایک سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور اس کا مقصد لبنان کے خلاف اسرائیلی حملوں کو روکنا تھا لیکن میدانی حقیقت اس کے برعکس ہے اور یہ حکومت ہزاروں بار اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔
صیہونی حکومت جنوبی لبنان کے علاقوں پر اپنی روزانہ کی جارحیت جاری رکھنے کے باوجود، امریکہ کے تعاون سے بیروت پر دباؤ ڈال رہی ہے تاکہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے منصوبے کو آگے بڑھایا جا سکے۔
