ایران کی غیر ملکی تجارت کا نیا ریکارڈ؛ 9 ماہ میں 85 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کسٹمز ایڈمنسٹریشن کی رپورٹ کے مطابق، 21 مارچ سے 22 دسمبر 2025 کے درمیانی عرصے میں ایران کی غیر ملکی تجارت کی مجموعی مالیت 85.394 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔
اس مدت کے دوران، ملک کی کل غیر ملکی تجارت کا حجم 148.226 ملین ٹن رہا، جس کی مالیت 85.394 ارب ڈالر بنتی ہے۔ گذشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں، تجارت کی مالیت میں 10.92 فیصد کمی واقع ہوئی ہے جبکہ تجارتی حجم (وزن) میں 1.36 فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔
IRICA کے اعداد و شمار کے مطابق، ایران نے 21 مارچ سے 22 دسمبر 2025 تک مختلف ممالک کو 118.901 ملین ٹن وزنی مختلف اقسام کی اشیاء برآمد کیں، جن کی مالیت 41.243 ارب ڈالر رہی۔ گذشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں، برآمدات کے وزن میں ایک فیصد اضافہ ہوا ہے جبکہ مالیت میں 5.78 فیصد کی کمی دیکھی گئی ہے۔
دوسری جانب، اسی نو ماہ کے عرصے کے دوران ملک میں 29.325 ملین ٹن اشیاء درآمد کی گئیں، جن کی مالیت 44.151 ارب ڈالر ریکارڈ کی گئی۔ کسٹمز حکام نے مزید بتایا کہ گذشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں، درآمدی سامان کے وزن میں 2.75 فیصد اضافہ ہوا ہے، تاہم مالیت کے لحاظ سے اس میں 15.23 فیصد کی کمی درج کی گئی ہے۔
