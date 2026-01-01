صیہونی حکومت کی تنہائی شہید سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کے خون کی برکت ہے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عراقی حشد شعبی کے انفارمیشن سینٹر نے بتایا ہے کہ بغداد میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے نے بروز بدھ حاج قاسم سلیمانی و ابومہدی المہندس کی شہادت کی چھٹی برسی کے سلسلے میں ایک پروقار تقریب منعقد کی۔
حشد شعبی کے سربراہ فالح الفیاض نے اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حاج قاسم سلیمانی و ابومہدی المہندس کی شہادت کی یاد منانا ایک ایسی مناسبت ہے جس کا تعلق پوری دنیا سے ہے اور یہ کسی خاص خطے تک محدود نہیں ہے۔ کیونکہ یہ شہداء حقوق اور انسانیت کے محافظ ہیں اور ہر آزاد منش انسان کو ان کی یاد منانی چاہیے۔
انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ مرجعیت کی جانب سے جاری کردہ جہاد کے فتوے اور میدانی کمانڈروں کی موجودگی نے اس استحکام کی بنیاد رکھی جس سے آج ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ہم حشدِ شعبی کی فورسز میں اپنے قائدین کی سوانح عمری کو دستاویزی شکل دینے اور جنگوں سے سبق سیکھنے کے پابند ہیں۔ ہم مشکل وقت میں اپنے قائدین کے اصولوں اور اقدار کو یاد رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ہم امن اور خوشحالی کے وقت میں ان کی سخاوت کو یاد کرتے ہیں۔
الفیاض نے اس بات کی نشاندہی کی کہ حاج قاسم سلیمانی و ابومہدی المہندس نے اپنے پیچھے ایک ایسا اخلاقی اور قومی ورثہ چھوڑا ہے جو وقت اور مکان کی حدود سے بالاتر ہے۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے قائدین کے اصولوں کی پاسداری کریں اور فتح کے ثمرات کی حفاظت کریں۔ ہمیں اعزاز حاصل تھا کہ ہم ان کے ہم رزم رہے اور اب ہم ان کی تاریخی ذمہ داری کا ایک حصہ سنبھالے ہوئے ہیں۔
حشدِ شعبی کے سربراہ نے واضح کیا کہ شہید حاج قاسم سلیمانی تنہا عراق کے لیے ایک بہت بڑی فتح شمار ہوتے ہیں؛ اب تصور کریں کہ دیگر شہید کمانڈروں اور تمام شہدا کا کتنا عظیم مقام اور حصہ ہے۔ شہید حاج قاسم سلیمانی نے عراق کی فتح میں بنیادی کردار ادا کیا اور ہم دہشت گردی کے خلاف عراق کے ساتھ کھڑے ہونے پر ایران کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ آج اگر ہم عالمی سطح پر صیہونی حکومت کی تنہائی کا مشاہدہ کر رہے ہیں، تو یہ صورتحال ان عظیم کمانڈروں اور شہدا کے خون کی برکت سے ممکن ہوئی ہے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے تاریخ کا رخ بدل دیا۔
فالح الفیاض نے مزید کہا کہ شہید حاج قاسم سلیمانی اور شہید حاج ابو مہدی المہندس جیسے عظیم شہید کمانڈروں کی یاد اور نام ہمیشہ زندہ ہے؛ ایسی شخصیات جنہوں نے اپنے اخلاص اور مجاہدت کے ذریعے قوموں خصوصاً عراق کی حمایت میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔
