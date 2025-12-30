عراقچی سے تاجکستان میں تعینات ایرانی سفیر کی ملاقات؛ دوطرفہ تعلقات کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزیرِ خارجہ سید عباس عراقچی نے تاجکستان میں ایران کے سفیر علیرضا حقیقیان سے ایک خصوصی ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تعلقات کی تازہ ترین صورتحال اور مستقبل کے لائحہ عمل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں تہران اور دوشنبہ کے درمیان اقتصادی، ثقافتی اور سیاسی تعاون کو وسعت دینے کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔
وزیر خارجہ عباس عراقچی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے اپنی خارجہ پالیسی میں ہم خیال اور ثقافتی طور پر ہم آہنگ ممالک کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کو ترجیح دی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تاجکستان کے ساتھ تعلقات کی ترقی کے لیے مسلسل مشاورت اور اعلیٰ سطح کے رابطے ناگزیر ہیں تاکہ دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔
ایرانی وزیرِ خارجہ نے مزید کہا کہ ایران اور تاجکستان کے درمیان زبان، دین اور تاریخ کے گہرے رشتے موجود ہیں جو دوطرفہ تعاون کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے ایرانی سفیر کو ہدایت کی کہ وہ تاجک حکام کے ساتھ مل کر تجارت، توانائی اور ٹرانسپورٹ جیسے اہم شعبوں میں تعاون کے نئے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دیں تاکہ دونوں قومیں ان ثمرات سے مستفید ہو سکیں۔
