دشمن کی سازشوں اور حملوں کا پوری طاقت کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا، سپاہ پاسداران انقلاب

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب نے واضح کیا ہے کہ وہ ملک کے دفاع کے لیے پوری قوت کے ساتھ ہر محاذ پر تیار ہے۔
تفصیلات کے مطابق، یوم حماسهٔ "۹ دی" کی مناسبت سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ۹ دی کے واقعات ایران کی قومی سلامتی اور سماجی اتحاد کو نشانہ بنانے والی ایک منظم سازش کے خلاف عوام کا فیصلہ کن اور بروقت ردعمل تھے۔ ان فسادات کے پیچھے بیرونی منصوبہ سازوں کا ہاتھ تھا اور بعض اندرونی عناصر بھی اس میں شامل تھے، تاہم باشعور ایرانی عوام نے اس سازش کو ناکام بنا دیا اور ملک کو نقصان پہنچنے سے محفوظ رکھا۔
سپاہ پاسداران نے کہا کہ ۹ دی سے حاصل ہونے والے اسباق آج بھی نہایت اہم ہیں، کیونکہ دشمن اب بھی ذہنی جنگ، نفسیاتی دباؤ اور گمراہ کن بیانیے کے ذریعے ایران کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مایوسی پھیلانا، خوف کا ماحول بنانا اور دشمن کے سامنے جھکنے کے خیالات کو فروغ دینا دراصل فتنہ انگیزی کے نئے طریقے ہیں۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ سپاہ پاسداران اور بسیج بیرونی خطرات کے مقابلے کے ساتھ ساتھ اندرونی سازشوں پر بھی کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور رہبر انقلاب کی رہنمائی اور عوامی بصیرت کے باعث ایسی تمام کوششیں ناکام ہوں گی۔
سپاہِ پاسداران نے امریکا اور صہیونی حکومت کی جانب سے ایران پر مسلط کی گئی 12 روزہ جنگ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ جنگ صرف فوجی محاذ تک محدود نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ سلامتی، نفسیاتی اور معاشی دباؤ بھی شامل تھا۔ اس تجربے نے ثابت کیا کہ ۹ دی کے واقعات آج بھی قومی حوصلے کو مضبوط بنانے اور ایران کی دفاعی طاقت میں اضافے کا ذریعہ ہیں۔
آخر میں بیان میں عوام کو تقسیم کرنے اور اعتماد کو کمزور کرنے کی کوششوں سے خبردار کرتے ہوئے کہا گیا کہ ایسے اقدامات دراصل دشمن کے مفادات مکمل کرتے ہیں۔ موجودہ حالات میں عوام، حکام اور دانشوروں کے درمیان اتحاد پہلے سے زیادہ ضروری ہے۔ سپاہ پاسداران ایران کی آزادی، سلامتی اور وقار کے دفاع کے لیے ہر قسم کے خطرے کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی رہے گی۔
