لبنان پر حملے کی وارننگ کے بعد پہلا بڑا دھماکہ؛ سرحدی علاقے میں شدید خوف و ہراس

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، مقامی میڈیا ذرائع نے جنوبی لبنان میں ایک زوردار دھماکے کی آواز سنے جانے کی اطلاع دی ہے، تاہم اس کی وجہ اور ممکنہ جانی نقصان کے بارے میں تفصیلات ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہیں۔
ذرائع کے مطابق دھماکے کی آواز سرحدی قصبے میس الجبل میں سنی گئی، جو کہ لبنان اور مقبوضہ فلسطین کی سرحد کے قریب واقع ہے۔
اگرچہ دھماکے کی نوعیت کے بارے میں ابھی تک کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا، تاہم ابتدائی اندازے بتاتے ہیں کہ اس کا تعلق علاقے میں اسرائیلی فوجی سرگرمیوں سے ہو سکتا ہے۔ نقصانات یا جانی نقصان کے بارے میں ابھی تک کوئی معلومات جاری نہیں کی گئیں۔
یہ واقعہ جنوبی لبنان میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران پیش آیا ہے، جہاں حالیہ دنوں میں اسرائیلی فضائی حملوں میں شدت آنے کی اطلاعات ملی ہیں۔ لبنانی حکام نے اس سے قبل بیان دیا تھا کہ انہیں عرب اور بین الاقوامی حلقوں کی جانب سے ایسے انتباہات موصول ہوئے ہیں جن سے اشارہ ملتا ہے کہ اسرائیل لبنان کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن کی تیاری کر رہا ہے۔
