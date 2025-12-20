ایران اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ کا ٹیلیفونک رابطہ؛ جوہری معاملے اور دوطرفہ تعلقات پر اہم گفتگو

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور برطانوی وزیر خارجہ ایویٹ کوپر کے درمیان جمعہ کے روز ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی جس میں دوطرفہ اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
اس گفتگو کے دوران، دونوں فریقین نے ایران اور برطانیہ کے تعلقات کے مختلف پہلوؤں بشمول قونصلر امور پر تبادلہ خیال کیا اور باہمی افہام و تفہیم کو بڑھانے اور دونوں ممالک کے دلچسپی کے حامل امور میں تعلقات اور تعاون کو بڑھانے کے لیے مختلف سطحوں پر مشاورت جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔
عراقچی نے ایران کے جوہری معاملے پر تین یورپی ممالک کے غیر ذمہ دارانہ طرزِ عمل پر تنقید کی اور اس بات پر زور دیا کہ ایران نے کبھی بھی ایرانی قوم کے قانونی حقوق اور جائز مفادات کے احترام پر مبنی مذاکرات یا گفتگو کو مسترد نہیں کیا۔ تاہم، انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایران ان مذاکرات کی سختی سے مخالفت کرتا ہے جو یکطرفہ شرائط مسلط کرنے کے مترادف ہوں۔
برطانوی وزیر خارجہ نے ایران کے جوہری معاملے کو حل کرنے کے لیے سفارت کاری کے استعمال کی ضرورت پر برطانوی موقف کا اعادہ کیا۔
آپ کا تبصرہ