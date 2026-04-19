یمن کو آبنائے باب المندب کی شکل میں مؤثر ہتھیار مل گیا، تل ابیب میں خوف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یمن کے پاس آبنائے باب المندب کے کنٹرول سے تل ابیب حکام میں خوف پایا جاتا ہے کیونکہ اس اہم عالمی تجارتی گزرگاہ کی بندش سے اسرائیل کی بحری تجارت اور معیشت شدید متاثر ہوسکتی ہے۔
روسی خبر رساں ایجنسی روسیا الیوم نے رپورٹ دی ہے کہ آبنائے باب المندب ایران اور یمن کے ہاتھ میں ایک مہلک ہتھیار بن گیا ہے، جو اسرائیل کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ یہ ایک اہم جیو اسٹریٹجک نقطہ ہے جو خطے میں اقتصادی اور حفاظتی توازن کو دوبارہ ترتیب دے سکتا ہے۔
رپورٹ کے مطابق، اگر امریکہ اور اسرائیل ایران پر دوبارہ حملہ کریں تو باب المندب کے بند ہونے کے سنگین نتائج تل ابیب پر پڑیں گے، کیونکہ اسرائیل ایشیا اور افریقہ سے جڑنے کے لیے اس گزرگاہ پر بہت زیادہ منحصر ہے۔
انصارالله کے رہنما حسین العزی نے حال ہی میں ٹرمپ کو خبردار کیا کہ اس آبنائے کو بند کیا جاسکتا ہے۔ امریکی توانائی اور بین الاقوامی ایجنسی کے ڈیٹا کے مطابق، باب المندب عالمی تجارت کا 10 سے 15 فیصد حصہ کنٹرول کرتا ہے، جس میں روزانہ تقریباً 6 ملین بیرل تیل اور لاکھوں مکعب میٹر گیس شامل ہے۔
آکسفورڈ کے توانائی اسٹڈیز انسٹی ٹیوٹ کے مطابق، تنگہ ہرمز ایشیا اور یورپ کے درمیان تجارت کا اہم راستہ ہے، روزانہ 50 سے 70 تجارتی جہاز 10 بلین ڈالر مالیت کے سامان کے ساتھ گزرتے ہیں۔ اگر آبنائے بند یا ناقابل عبور ہو جائے تو جہازوں کو جنوبی افریقہ کا طویل راستہ اختیار کرنا پڑے گا، جو ہر سفر میں 10 سے 15 دن اور 1 سے 2 ملین ڈالر اضافی اخراجات بڑھائے گا۔
اسرائیل کے داخلی سکیورٹی اسٹڈیز انسٹی ٹیوٹ کے مطابق، اسرائیل آبنائے باب المندب میں کسی بھی رکاوٹ سے سب سے زیادہ متاثر ہوگا کیونکہ بندرگاہ ایلات کے ذریعے ایشیا اور افریقہ کے بازاروں تک رسائی اسی تنگے راستے سے ممکن ہے۔ اسرائیل کی 85 فیصد بحری تجارت ایشیا کے ساتھ دریائے سرخ سے ہوتی ہے اور 40 فیصد درآمدات اسی گزرگاہ سے گزرتی ہیں۔
اسرائیل نے اعتراف کیا ہے کہ باب المندب ایران اور یمن کے بڑھتے کنٹرول کے ساتھ ایک مہلک ہتھیار بن گیا ہے جو دیگر خطرات سے زیادہ مؤثر ہے، کیونکہ اس سے تجارت اور معیشت پر براہِ راست اثر پڑتا ہے اور درآمدات کے اخراجات 15 سے 25 فیصد بڑھ جاتے ہیں، جو ملکی سطح پر مہنگائی میں اضافہ کرتے ہیں۔
