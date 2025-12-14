شلمچہ-بصرہ ریلوے کی تعمیر اگلے 6 ماہ میں مکمل ہو جائے گی، ایرانی ریلوے سربراہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سڑکوں اور شہری ترقی کے نائب وزیر اور ایرانی ریلوے (RAI) کے سی ای او جبار علی ذاکری نے شلمچہ-بصرہ ریلوے کی تعمیراتی کارروائیوں کی تکمیل میں ایرانی ریلوے کے تین اہم فرائض کی طرف اشارہ کیا۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ متعلقہ وزارت کے محنتی کارکن اور انجینئرز آئندہ چھ ماہ کے اندر اس ریلوے منصوبے کی تعمیراتی کارروائی کو مکمل کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔
RAI کے سی ای او نے تہران-انقرہ ٹرین کے دوبارہ شروع ہونے کی طرف بھی اشارہ کیا، اور مزید کہا کہ اس سلسلے میں ترک ریلوے کمپنی کے ساتھ ایک یادداشتِ مفاہمت (MoU) پر دستخط کیے گئے ہیں۔
تاہم، انہوں نے واضح کیا کہ آپریشنل مسئلہ وان جھیل (Van Lake) پر ترکیہ کی جانب سے متعلق ہے۔
آپ کا تبصرہ