روس کو امریکی امن منصوبے کا نیا ورژن پسند نہیں، روسی صدارتی مشیر

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، روسی صدر کے خارجہ پالیسی کے مشیر یوری اوشاکوف کا خیال ہے کہ ماسکو کو امریکی امن منصوبے کے کئی پہلو پسند نہیں آئیں گے، جسے کیئف کے ساتھ رابطوں کے بعد تبدیل کیا گیا ہے۔
ذرائع کے مطابق، اوشاکوف نے میڈیا کو بتایا کہ ہم نے امریکی منصوبوں کے کسی بھی ترمیم شدہ ورژن کو نہیں دیکھا ہے۔ جب ہم دیکھیں گے، تو ممکن ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوں جو ہمیں پسند نہ آئیں۔
اوشاکوف نے زور دیا کہ جو کچھ امریکیوں نے یورپین اور یوکرین کے ساتھ طے کیا ہے، وہ ہمیں دکھایا جانا چاہیے۔
