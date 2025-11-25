سیستان و بلوچستان، ایرانی سیکورٹی فورسز کی کاروائی، دہشت گرد نیٹ ورک پکڑا گیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب نے جنوب مشرقی ایران میں ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کے ایک فعال نیٹ ورک کو پکڑ لیا ہے۔
سپاہ پاسداران انقلاب کے قدس بیس نے ایک بیان میں بتایا کہ سیستان-بلوچستان کے حساس علاقوں میں کارروائی کے دوران دو دہشت گرد عناصر کو گرفتار کیا گیا۔
بیان کے مطابق یہ کارروائی جاری “شہدائے امن” نامی آپریشنل مشقوں کے دوران کی گئی، جس کا مقصد خطے میں سکیورٹی کو مضبوط بنانا اور دشمن کی سرپرستی میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کا صفایا کرنا ہے۔
سکیورٹی اہلکاروں نے گرفتار مشتبہ افراد سے دو خودکش دھماکہ خیز جیکٹس بھی برآمد کیں، جو ممکنہ طور پر بڑے حملوں میں استعمال کی جا سکتی تھیں۔ ابتدائی تفتیش سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ گروہ صوبے میں تخریبی منصوبے پر کام کر رہا تھا۔
سکیورٹی اداروں نے کہا ہے کہ کسی بھی خطرے کو جڑ سے اکھاڑنے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ علاقے میں مزید سرچ آپریشنز جاری ہیں۔
