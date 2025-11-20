  1. دنیا
20 نومبر، 2025، 8:16 PM

آئی اے ای اے میں امریکا و یورپی ممالک کی ایران مخالف قرارداد منظور

آئی اے ای اے میں امریکا و یورپی ممالک کی ایران مخالف قرارداد منظور

عالمی جوہری ایجنسی میں امریکہ اور یورپی ممالک کی جانب سے ایران کے خلاف پیش کی گئی قرارداد منظور ہوگئی جبکہ چین، روس اور نائیجر نے قراداد کے خلاف ووٹ دیا۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں امریکہ اور تین یورپی ممالک کی جانب سے پیش کی گئی ایران مخالف قرارداد منظور کرلی گئی۔  

35 رکنی بورڈ میں سے 19 ممالک نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ روس، چین اور نائجر نے مخالفت کی۔ 12 ممالک نے ووٹنگ سے اجتناب کیا۔

قرارداد میں ایران سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ آئی اے ای اے کے معائنہ کاروں کو یورینیم کے ذخائر سے متعلق درست معلومات فراہم کرے اور جوہری تنصیبات تک رسائی دے۔  

ایران نے مغربی ممالک کے اقدامات کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ وہ بمباری کا نشانہ بننے والی جوہری تنصیبات کے حوالے سے آئی اے ای اے سے تعاون نہیں کرے گا۔  

دوسری جانب آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل رفائل گروسی نے کہا ہے کہ ایجنسی کے معائنہ کار ایران واپس آگئے ہیں اور انہوں نے ان تنصیبات کا جائزہ لیا ہے جو جون کے حملوں سے متاثر نہیں ہوئیں۔

News ID 1936609

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو