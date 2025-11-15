  1. کهيل
اسلامک سولڈریٹی گیمز، ایرانی خواتین کی شاندار کارکردگی؛ ٹیبل ٹینس میں پانچ میڈلز پر قبضہ

اسلامک سولڈریٹی گیمز میں ایران کی خواتین ٹیم نے ٹیبل ٹینس میں سونے کے دو تمغوں سمیت پانچ میڈلز حاصل کیے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران نے اسلامک سولڈریٹی گیمز 2025 کے ٹیبل ٹینس مقابلوں کا اختتام پانچ میڈلز کے ساتھ کیا، جس میں خواتین کھلاڑیوں کی کارکردگی سب سے بہترین رہی۔

مقابلوں کے دوران ایران نے کل پانچ میڈلز حاصل کیے جن میں دو سونے کے، ایک چاندی کا اور دو کانسی کے میڈلز شامل ہیں۔

ایرانی خواتین کی ٹیم نے پہلا میڈل ترکی کے خلاف شیئر کی ہوئی کانسی جیت کر حاصل کیا۔ ندا شاہسواری نے سنگلز میں سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ ندا شاہسواری نے اپنی ٹیم ساتھی کے ساتھ ڈبلز کا فائنل بھی جیتا، جس سے ایران کی مہم کا کامیاب اختتام ہوا۔

