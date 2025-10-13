  1. دنیا
13 اکتوبر، 2025، 11:09 AM

غاصب اسرائیل، فوجی طاقت کے بل بوتے پر قیدی آزاد کرانے میں ناکام رہا، القسام برگیڈ

غاصب اسرائیل، فوجی طاقت کے بل بوتے پر قیدی آزاد کرانے میں ناکام رہا، القسام برگیڈ

القسام کا کہنا ہے کہ اسرائیل اپنے فوجی دباؤ کے باوجود قیدی واپس نہ کر سکا، اور فلسطینی مزاحمت کی پائداری کے بعد قیدی تبادلے کے ذریعے آزاد ہو رہے ہیں۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کی عسکری شاخ القسام برگیڈ نے فلسطینی اور اسرائیلی قیدیوں کے تبادلے کے آغاز کے موقع پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کامیابی فلسطینی عوام کی پائداری اور مزاحمتی جنگجوؤں کی استقامت کا نتیجہ ہے۔

بیان میں کہا گیا ہے کہ القسام مقررہ شیڈول کے مطابق عمل جاری رکھے گا، جب تک کہ اسرائیل بھی اس پر عمل کرے۔ مزید کہا گیا ہے کہ دشمن اپنی فوجی اور انٹیلی جنس برتری کے باوجود قیدیوں کی واپسی میں ناکام رہا اور اب مزاحمت کے وعدے کے مطابق قیدیوں کا تبادلہ کر رہا ہے۔

القسام بریگیڈ نے آزاد ہونے والے فلسطین قیدیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ غزہ اور مزاحمت نے سب سے قیمتی اثاثہ قربان کیا اور آپ کی آزادی کے لیے بھرپور کوشش کی، اور فلسطینی مسئلہ قومی ترجیحات میں سر فہرست رہے گا۔

News ID 1935915

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو