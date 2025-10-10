غزہ سے گولانی بریگیڈ کی واپسی، اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی شہید

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسرائیلی فوج کی واپسی کا سلسلہ غزہ میں جاری ہے اور گولانی بریگیڈ سمیت متعدد فوجی یونٹس پیچھے ہٹ رہے ہیں۔
رپورٹس کے مطابق، فوج کی 188 ویں بریگیڈ نے غزہ سے پسپائی شروع کر دی ہے جبکہ خان یونس کے جنوب میں ذخیرہ شدہ فوجی بھی اپنے ٹھکانوں سے واپس ہو گئی ہے۔ یہ عقب نشینی غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے تحت کی جا رہی ہیں۔
تاہم، اسرائیلی فوج کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی بھی جاری ہے۔ طبی ذرائع کے مطابق، شمالی غزہ کے محلہ شیخ رضوان میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک شخص شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔
