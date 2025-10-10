غزہ میں جنگ بندی کے چند گھنٹوں بعد اسرائیل کا دوبارہ حملہ 

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، غزہ میں جنگ بندی کے باضابطہ نفاذ کے چند گھنٹوں بعد ہی اسرائیلی فوج نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ کے مختلف علاقوں پر حملے شروع کر دیے۔
الجزیرہ کے رپورٹر کے مطابق، جمعہ کی صبح اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے شمالی علاقوں کو نشانہ بنایا، جبکہ اسی دوران اسرائیلی توپ خانہ بھی انہی علاقوں میں آگ بھرتا رہا۔
بعد ازاں، شہر غزہ کے مشرقی علاقوں میں بھی بمباری جاری رہی، اور اسرائیلی ہیلی کاپٹروں نے فائرنگ کی۔ مغربی ساحل پر اسرائیلی جنگی کشتیاں الرشید سٹریٹ کے قریب فائرنگ کرتی رہیں۔
سول ڈیفنس نے شہریوں کو ہدایت کی کہ وہ اسرائیلی فوج کے زیر کنٹرول علاقوں میں واپس نہ جائیں تاکہ فوج کی باضابطہ پسپائی کے عمل کو مکمل کیا جا سکے۔
ریڈیو اسرائیل نے بھی اعلان کیا کہ فوج جلد ہی غزہ کے متفقہ "یلو زون" کی طرف پسپائی کرے گی۔
