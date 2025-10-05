ایران اور سعودی عرب کے اعلیٰ حکام نے دوطرفہ تعلقات مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران اور سعودی عرب کے اعلی حکام کے درمیان ریاض میں ملاقات ہوئی جس میں باہمی تعلقات اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق، سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے اطلاع دی ہے کہ ایرانی سفیر علی رضا عنایتی اور سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور سعود الساتی کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں دونوں ملکوں کے دوطرفہ تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے راستوں پر گفتگو کی گئی۔
سعودی وزارت خارجہ کے مطابق، ملاقات میں علاقائی صورتحال، باہمی تعاون کے شعبے اور مشترکہ مفادات کی روشنی میں تعلقات کو فروغ دینے کی تجاویز پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔
آپ کا تبصرہ