ایران اور ترکی کے درمیان نیا سرحدی راستہ قائم کرنے پر اتفاق

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ترکی میں متعین ایرانی سفیر نے اعلان کیا ہے کہ ایران اور ترکی کے درمیان ایک مشترکہ وفد کی ملاقات گزشتہ روز منعقد ہوئی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان نئے سرحدی راستے کے مقام کا تعین کیا گیا۔ یہ راستہ ایران کے علاقے کوزہ رش اور ترکی کے علاقے گلینجک کے درمیان قائم کیا جائے گا۔
تفصیلات کے مطابق، اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر محمد حسن حبیب اللہ زادہ نے بتایا کہ یہ اجلاس دونوں ممالک کے ان اداروں کے نمائندوں کی موجودگی میں ہوا جو سرحدی امور کی نگرانی کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اجلاس کے دوران مجوزہ مقام کا معائنہ اور جائزہ لیا گیا، جس کے بعد فریقین نے سرحدی راستے اور دونوں اطراف کے ٹرمینلز کی سہولیات پر اتفاق کیا۔
سفیر نے مزید کہا کہ اس نئے سرحدی دروازے کے قیام سے نہ صرف صوبائی اور قومی سطح پر روابط میں اضافہ ہوگا بلکہ دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان تجارت اور ٹرانزٹ کو بھی نمایاں فروغ ملے گا۔
نیا کوزہ رش–گلینجک سرحدی راستہ ایران کے صوبہ آذربائیجان مغربی کے ضلع سلمس اور ترکی کے صوبہ وان کے ضلع باشکالے کے درمیان واقع ہوگا۔ یہ ایران اور ترکی کے درمیان چوتھا سرکاری سرحدی دروازہ ہوگا، جو بازرگان، رازی، اور سیرو کے بعد قائم کیا جارہا ہے۔
