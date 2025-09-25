غزہ میں جاری نسل کشی دوہرے عالمی معیار کی عکاس ہے، کویتی ولیعہد

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، کویت کے ولیعہد صباح الخالد الصباح نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سلامتی کونسل میں اصلاحات ضروری ہیں تاکہ انصاف، شفافیت اور دوہرا معیار ختم کیا جا سکے۔
انہوں نے اسرائیل کے جارحانہ اقدامات کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ حالیہ کشیدگی اور فوجی تنازعات خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرناک ہیں۔
ولیعہد نے قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ خلیج فارس تعاون کونسل کے کسی بھی رکن ملک کے خلاف کوئی بھی جارحیت سبھی رکن ممالک کے لیے خطرہ ہے۔
الصباح نے کہا کہ گزشتہ دو سال سے غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ بین الاقوامی قوانین میں دوہرے معیار کی وجہ سے حقیقی نسل کشی ہے۔ انہوں نے اسرائیل سے فوری طور پر حملے بند کرنے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا۔
انہوں نے کہا کہ کویت فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے امداد جاری رکھنے اور غیر قانونی آباد کاری اور فلسطینیوں کے زبردستی انتقال کے خلاف پختہ موقف رکھتا ہے۔ نیز دیگر ممالک سے بھی فلسطین کے حق میں اقدامات کرنے کی اپیل کی۔
