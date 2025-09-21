غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے نیا بحری بیڑا بدھ کو روانہ ہوگا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، غزہ کا محاصرہ ختم کرنے کے لیے قائم صمود بحری بیڑے کے سفر کے ساتھ ساتھ ایک اور بیڑا بھی روانہ ہورہا ہے تاکہ صیہونی محاصرے کو توڑا جا سکے۔
الما یدین کے مطابق، محاصرہ توڑنے کے لیے قائم بین الاقوامی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ امدادی کشتیوں کا ایک نیا گروہ، ایک تازہ بیڑے کی شکل میں، آئندہ بدھ کو اٹلی سے غزہ کی طرف روانہ ہوگا۔
رپورٹ کے مطابق صمود بیڑا اب بھی غزہ کی طرف سفر میں ہے اور اس میں شامل کشتیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہورہا ہے۔ کل کچھ کشتیوں نے اٹلی کے جزیرہ سسلی کے ساحل سے طوفان عبور کرنے کے بعد دوبارہ سفر شروع کیا۔
گزشتہ جمعہ کو منتظمین نے اعلان کیا تھا کہ صمود بیڑے کی 23 کشتیوں میں سے تیرہویں کشتی بھی تیونس سے غزہ کے لیے روانہ ہوگئی ہے۔ یہ عالمی بیڑا غزہ پر صیہونی قابضین کے 18 سالہ محاصرے کو توڑنے کے لیے سرگرم ہے۔
اطلاعات کے مطابق گزشتہ اتوار سے اب تک تقریباً 50 کشتیاں غزہ کی سمت روانہ ہوگئی ہیں۔
آپ کا تبصرہ