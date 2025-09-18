ایلات، ہوٹل پر یمنی فوج کا ڈرون حملہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یمنی مسلح افواج کے ایک ڈرون نے اسرائیل کے جنوبی بندر ایلات میں ایک ہوٹل کو نشانہ بنایا۔
عرب میڈیا کے مطابق، ڈرون نے اسرائیلی دفاعی نظام کو عبور کرتے ہوئے اپنے ہدف کو براہ راست نشانہ بنایا۔
حملے کے فوری بعد خطرے سائرن بجائے گئے۔ مقامی ذرائع نے کہا کہ حملے کے بعد دھوئیں کے بادل آسمان میں نمودار ہوئے۔
اسرائیلی فوج نے ابھی تک اس حملے میں انسانی یا مالی نقصانات کی تفصیلات جاری نہیں کی ہیں، تاہم فوج کے ترجمان کی پریس کانفرنس اس واقعے کے بعد ملتوی کردی گئی۔
