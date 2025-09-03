چین، شاندار فوجی پریڈ، سربراہان مملکت کی شرکت، جدید عسکری ٹیکنالوجی کی نمائش+ویڈیو

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عوامی جمہوریہ چین کی جاپان پر فتح اور دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کی سالگرہ کے موقع پر بیجنگ میں شاندار فوجی پریڈ کا انعقاد کیا گیا، جس میں دنیا بھر سے اعلی سطحی مہمانوں اور سربراہان مملکت نے شرکت کی۔
اس موقع پر چینی صدر شی جن پنگ اور ان کی اہلیہ نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور ان کی بیٹی سمیت دیگر غیر ملکی مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔
پریڈ کے دوران چینی فضائیہ کے جدید ترین جنگی طیاروں، ڈرونز اور جاسوس طیاروں نے فضا میں پرواز کی، جن کی حرکت اور تکنیکی مہارت نے حاضرین کو حیران کر دیا۔ فوجی دستے جدید اسلحہ، ٹینک، اور دیگر دفاعی سازوسامان کے ساتھ قطار کی شکل میں مہمانوں کے سامنے سے گزرے جس سے چین کی فوجی طاقت اور دفاعی تیاری کی جھلک صاف دکھائی دی۔
تمام شرکاء نے پریڈ کو نہایت شاندار اور منظم قرار دیا، اور اسے عالمی سیاسی اور دفاعی منظرنامے میں چین کی بڑھتی ہوئی طاقت سے تعبیر کیا۔
