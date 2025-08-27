12 روزہ جنگ میں صہیونی حکومت کے ناقابل شکست ہونے کا تصور غلط ثابت ہوگیا، ایرانی وزیر دفاع

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزیر دفاع جنرل نصیر زادہ، نے کہا کہ مسلح افواج ایران اپنے ایمان، خود اعتمادی اور جدید دفاعی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر رہبر معظم کی ہدایات کے مطابق دشمن کے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔
انہوں نے کہا کہ 12 روزہ جنگ میں دنیا پر ثابت ہوگیا کہ صہیونی حکومت کے ناقابل شکست ہونے کا تصور بے بنیاد اور غلط ہے۔
وزیر دفاع نے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے اراکین اور پارلیمنٹ کی دیگر کمیٹیوں کے سربراہان کے ساتھ مشترکہ اجلاس میں کہا کہ جدید دفاعی صنعت کی مدد سے، مسلح افواج نے دشمن کے جدید ترین دفاعی نظام کو کامیابی سے چکمہ دیا اور اہم فوجی اہداف کو تباہ کیا جو سائنسدانوں کی محنت اور جدوجہد کا نتیجہ ہے۔
