غزہ جنگ، اب تک 899 اسرائیلی فوجی ہلاک، 6200 زخمی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسرائیلی فوج نے غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک 899 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے۔
صہیونی فوج کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ ان میں سے 455 اہلکار زمینی کارروائیوں کے دوران مارے گئے۔
بیان کے مطابق اب تک مجموعی طور پر 6210 اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جن میں 925 شدید زخمی شامل ہیں۔
اعدادوشمار کے مطابق غزہ میں زمینی لڑائی کے دوران 2880 فوجی زخمی ہوئے جن میں سے 552 کی حالت نازک ہے۔
اسرائیلی فوج نے یہ بھی تسلیم کیا کہ 78 اہلکار فرینڈلی فائرنگ فائرنگ یا مختلف م حادثات میں ہلاک جبکہ 1998 فوجی اسی نوعیت کے واقعات میں زخمی ہوئے ہیں۔
