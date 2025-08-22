امریکہ سے براہ راست مذاکرات قبول نہیں، امام جمعہ تہران

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امام جمعہ تہران آیت اللہ سید احمد خاتمی نے امریکہ کے ساتھ جامع اور براہ راست مذاکرات کی تجویز پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ تجویز ناقابل قبول ہے۔
انہوں نے یاد دلایا کہ امریکہ وہ ملک ہے جس نے جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کیا، ایران پر حملے کیے، بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزیاں کیں اور ایران کے پرامن ایٹمی مراکز کو نشانہ بنایا۔
امام جمعۂ تہران نے کہا کہ رہبر معظم انقلاب نے گذشتہ سال واضح فرمایا تھا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہ عقلمندی ہیں، نہ دانائی، نہ ہی شرافت کے مطابق۔ امریکیوں سے براہ راست مذاکرات دراصل ملت ایران کی شرافت کو نشانہ بنانے کے مترادف ہے۔ ایرانی قوم باوقار ہے اور ذلت پر مبنی کسی فارمولے کو قبول نہیں کرے گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کو اشتعال آفرین قرار دیتے ہیں۔ ابن زیاد نے بھی مسلم بن عقیل کو اشتعال آفرین قرار دیا تھا۔
