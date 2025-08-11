گروسی کے معاون کل تہران پہنچیں گے، نئی معاہدے پر ابھی اتفاق نہیں ہوا، عراقچی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ کل بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی کے معاون تہران کا دورہ کریں گے، لیکن ابھی کوئی معائنہ شیڈول نہیں ہے کیونکہ نئے تعاون کے فریم ورک پر معاہدہ ابھی تک طے نہیں پایا۔
عراقچی نے کہا کہ یورپی فریقوں کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ فریم ورک لازمی طور پر ایرانی پارلیمنٹ کے قوانین کے تحت ہوگا۔
انہوں نے یورپی ممالک کی جانب سے اسنیپ بیک فارمولے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے نزدیک یہ مسئلہ قابل قبول نہیں۔
وزیر خارجہ نے مذاکرات کے حوالے سے کہا کہ اگلی بات چیت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ناروے میں مذاکرات کے انعقاد کی کوئی حتمی منظوری نہیں دی گئی ہے۔
انہوں نے غزہ کی صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ایران کسی بھی قسم کی غزہ کے قبضے یا لوگوں کی نقل مکانی کہ شدید مذمت کرتا ہے۔
