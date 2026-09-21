مہر میڈیا گروپ کا اوآنا ایوارڈز میں شاندار اعزاز، بہترین مضمون کے شعبے میں پہلی اور دوسری پوزیشن

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ماسکو میں ایشیا و بحرالکاہل کی خبر رساں ایجنسیوں کی تنظیم اوآنا کی 65ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ اجلاس کے دوران اوآنا ایوارڈز 2026 کے نتائج کا اعلان کیا گیا۔ ’’بہترین مضمون‘‘ کے شعبے میں مہر میڈیا گروپ کی جانب سے پیش کیے گئے دو مضامین نے بالترتیب پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل کی۔
اس شعبے میں ’’ایرانی فن: خوبصورتی، تخلیق اور ثقافت کا حسین امتزاج‘‘ کے عنوان سے مضمون نے پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ ’’میدانِ جنگ میں بیانیوں کی جنگ؛ محاذ سے رپورٹ/ درست رپورٹنگ نے لوگوں کو میدان میں کیسے برقرار رکھا؟‘‘ کے عنوان سے مضمون دوسرے نمبر پر رہا۔
اوآنا ایوارڈز 2026 میں تین شعبوں ’’بہترین تصویر‘‘، ’’بہترین تصویری رپورٹ‘‘ اور ’’بہترین مضمون‘‘ میں مقابلہ ہوا۔
مقابلے کے قواعد کے مطابق اوآنا کی ہر رکن خبر رساں ایجنسی ہر شعبے میں زیادہ سے زیادہ تین تخلیقات پیش کرسکتی تھی۔ مہر میڈیا گروپ نے بھی ’’بہترین مضمون‘‘ کے شعبے میں تین مضامین مقابلے کے لیے پیش کیے، جن میں سے دو نے پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل کی۔
مہر میڈیا گروپ کی جانب سے بہترین مضمون کے شعبے میں پہلی دو پوزیشنیں حاصل کرنا ایشیا و بحرالکاہل کے اہم خبر رساں اداروں پر مشتمل اس بین الاقوامی تنظیم کے مقابلے میں ایرانی میڈیا کی پیشہ ورانہ اور معیاری صحافتی مواد تیار کرنے کی صلاحیت کو اجاگر کرتا ہے۔
ان دونوں اعزازات کے نتیجے میں ایرانی میڈیا کے مزید مواد کو اوآنا کے میڈیا نیٹ ورک میں جگہ بنانے کا موقع بھی ملے گا۔ تنظیم کے مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے یہ مواد رکن ممالک کے میڈیا اداروں اور ناظرین تک پہنچ سکتا ہے، جس سے ایرانی میڈیا کی صحافتی سرگرمیوں اور تخلیقات کو اس علاقائی خبر رساں نیٹ ورک میں متعارف کرانے میں مدد ملے گی۔
اوآنا ایوارڈز اس تنظیم کی جانب سے رکن خبر رساں ایجنسیوں کے درمیان رابطے اور تعاون کو فروغ دینے اور ان کی صحافتی تخلیقات کو متعارف کرانے کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں۔ ہر سال مختلف رکن ممالک کے میڈیا اداروں کی جانب سے پیش کیے جانے والے منتخب کاموں کا جائزہ لے کر انہیں اعزازات سے نوازا جاتا ہے۔
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