  1. دنیا
10 ستمبر، 2026، 6:46 PM

ایران کا معاملہ سلامتی کونسل میں بھیجنا سفارتی آداب سے ماوراء ہے، روس

ایران کا معاملہ سلامتی کونسل میں بھیجنا سفارتی آداب سے ماوراء ہے، روس

روسی نمائندے نے ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے جوہری معاملہ سلامتی کونسل میں بھیجنے کے فیصلے پر شدید تنقید کی ہے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ویانا میں بین الاقوامی تنظیموں کے لیے روس کے نمائندے میخائیل اولیانوف نے کہا ہے کہ ایران کے حفاظتی معاہدوں سے متعلق ذمہ داریوں پر عمل درآمد میں موجود مشکلات اچانک اور بلاوجہ پیدا نہیں ہوئیں بلکہ یہ اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کا براہ راست نتیجہ ہیں۔

اولیانوف نے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ نے ایران کی ان جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا جو بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے حفاظتی معاہدوں کے تحت تھیں۔ ان کے مطابق یہ حملے جون 2025 اور فروری 2026 سے اپریل 2026 کے دوران دو مراحل میں کیے گئے۔

روسی نمائندے نے ان حملوں کو بلاجواز، غیر قانونی اور بین الاقوامی قانون کے منافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر، بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ضوابط، بین الاقوامی قانون، سلامتی کونسل کی متعلقہ قرارداد اور ایجنسی کی جنرل کانفرنس کی قراردادوں کی براہ راست خلاف ورزی ہیں۔

ایران کے جوہری معاملے کو ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز سے سلامتی کونسل میں بھیجے جانے پر ردعمل دیتے ہوئے اولیانوف نے کہا کہ ایسے ملک کی حفاظتی ذمہ داریوں سے متعلق معاملہ سلامتی کونسل میں بھیجنا جس پر بمباری کی گئی ہو اور جس کی ایجنسی کے زیر نگرانی جوہری تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہو، سفارتی آداب کے ابتدائی ترین اصولوں سے بھی تجاوز ہے۔

بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز نے امریکہ اور تین یورپی ممالک برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی تجویز پر ایران کے معاملے کو اس کی ذمہ داریوں کی مبینہ خلاف ورزی کے باعث سلامتی کونسل کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔

News ID 1941270

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو