عوامی مزاحمتی جدوجہد کا تحفظ کریں گے، فساد کی جڑیں اکھاڑ دیں گے، سربراہ ایرانی عدلیہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے چیف جسٹس حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای نے کہا ہے کہ گزشتہ چھ ماہ کے دوران ایران کے عوام کی بے مثال مزاحمتی جدوجہد دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے اور اس عوامی کامیابی کا ہر صورت تحفظ کیا جانا چاہیے۔
محسنی اژه ای نے یہ بات ایران کے دفاع اور مسلح افواج کی حمایت میں گزشتہ تقریباً چھ ماہ سے سڑکوں اور میدانوں میں موجود عوامی جدوجہد سے وابستہ کارکنوں، مقررین اور منتظمین کے ساتھ ایک مشاورتی نشست سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔
انہوں نے عوامی جدوجہد کے کارکنوں اور سڑکوں پر عوامی میدان کے کمانڈروں کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ چھ ماہ کے دوران ایرانی قوم کی جدوجہد بے مثال رہی ہے۔ عوام کی یہ موجودگی دشمن کے لیے مایوسی کا باعث بنی اور مخالفین کے دل پر تیر کی طرح لگی۔
انہوں نے کہا کہ سڑکوں پر عوام کی لاکھوں کی تعداد میں حیرت انگیز شرکت نے دشمن کی سخت اور نرم سازشوں کو ناکام بنایا اور ایرانی مجاہدین اور مسلح افواج کے لیے بہترین حوصلہ اور امید پیدا کی۔
ایران کے چیف جسٹس نے مزید کہا کہ عوام کے یہ خودجوش اور لاکھوں پر مشتمل اجتماعات دنیا بھر کے آزاد لوگوں اور استکبار مخالف قوتوں کے لیے ایک نمونہ بھی بن گئے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس عظیم عوامی کامیابی کا ہر ممکن طریقے سے تحفظ اور حفاظت کی جائے۔
محسنی اژه ای نے اس بات پر بھی زور دیا کہ قانون کو حتمی معیار قرار دیا جانا چاہیے اور بدعنوانی کے خلاف جنگ جاری رہنی چاہیے۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے اس کی جڑوں اور ان مراکز کی نشاندہی ضروری ہے جہاں سے بدعنوانی کو تقویت ملتی ہے۔
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