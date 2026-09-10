مکہ دفاعی اتحاد کی توسیع کا فی الحال کوئی منصوبہ نہیں، پاکستان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ گزشتہ ماہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والا مکہ معاہدہ بنیادی طور پر ایک دفاعی اتحاد ہے اور اس وقت اس کی توسیع کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں۔
پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان سجاد حیدر خان نے ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ مکہ دفاعی اتحاد کا بنیادی مقصد بازدار قوت کے ذریعے علاقائی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔
انہوں نے کہا کہ فی الحال معاہدے کو وسعت دینا زیر غور نہیں ہے، کیونکہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کو پہلے اپنی تنظیم اور باہمی تعاون کو مزید مستحکم کرنا ہوگا۔
ترجمان کے مطابق اتحاد کو مستحکم کرنے کے بعد یہ معاہدہ ان تمام ممالک کے لیے کھلا ہوگا جو اس حوالے سے یکساں مؤقف اور نقطہ نظر رکھتے ہوں۔
انہوں نے کہا کہ تینوں رکن ممالک معاہدے کے تحت مختلف سطحوں پر مشاورت کر رہے ہیں اور اس کی توسیع کے بارے میں فیصلہ بعد کے مرحلے میں کیا جائے گا۔
سجاد حیدر خان نے واضح کیا کہ موجودہ مرحلے پر مکہ معاہدے کی توسیع کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔
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