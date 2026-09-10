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10 ستمبر، 2026، 2:59 PM

عبدالسلام کی سعودی عرب کے امن مخالف رویے پر تنقید

عبدالسلام کی سعودی عرب کے امن مخالف رویے پر تنقید

صنعا کی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ محمد عبدالسلام نے سعودی عرب کے رویے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاض کو کشیدگی بڑھانے اور جرائم کے ارتکاب کے بجائے امن کی اپیل کا مثبت جواب دینا چاہیے تھا۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، صنعا کی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ محمد عبدالسلام نے حالیہ کشیدگی پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے سعودی حکام کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔

محمد عبدالسلام نے کہا کہ سعودی حکومت کو کشیدگی میں اضافے اور جرائم کے ارتکاب کے بجائے امن کی درخواست کا جواب دینا چاہیے تھا۔

انہوں نے مزید کہا کہ سعودی حکومت اب بھی دنیا کی رائے عامہ کو خوفزدہ کرنے اور دباؤ ڈالنے کے لیے جھوٹے بیانیوں کے ذریعے گمراہ کرنے پر بضد ہے۔

عبدالسلام کے مطابق ریاض کا یہ طرز عمل خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن کے قیام کی کوششوں کے برخلاف ہے۔

News ID 1941260

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