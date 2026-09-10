عبدالسلام کی سعودی عرب کے امن مخالف رویے پر تنقید

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، صنعا کی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ محمد عبدالسلام نے حالیہ کشیدگی پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے سعودی حکام کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔
محمد عبدالسلام نے کہا کہ سعودی حکومت کو کشیدگی میں اضافے اور جرائم کے ارتکاب کے بجائے امن کی درخواست کا جواب دینا چاہیے تھا۔
انہوں نے مزید کہا کہ سعودی حکومت اب بھی دنیا کی رائے عامہ کو خوفزدہ کرنے اور دباؤ ڈالنے کے لیے جھوٹے بیانیوں کے ذریعے گمراہ کرنے پر بضد ہے۔
عبدالسلام کے مطابق ریاض کا یہ طرز عمل خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن کے قیام کی کوششوں کے برخلاف ہے۔
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